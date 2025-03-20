ضبط محطة وقود تصرفت في 18 ألف لتر سولار بالسوق السوداء بكفر الدوار

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالتعاون مع مديرية التموين، وبإشراف محمد هدية، وكيل الوزارة، اليوم، حملة مكبرة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من السيد الوكيل، مدير التجارة الداخلية، بشن حملة في نطاق مركز كفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن ضبط محطة تموين سيارات لتصرفها في 18000 لتر من السولار في السوق السوداء، بهدف تحقيق ربح غير المشروع.

وجاءت الحملة بقيادة رضا النوام، مأمور الضبط القضائي، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين.