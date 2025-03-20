ليفربول يفكر في التخلي عن نونيز لضم ألفاريز من أتليتكو

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ينوى ليفربول استغلال عدم حاجته للمهاجم لأوروجوايائي داروين نونيز، من أجل إبرام صفقة مميزة من أتلتيكو مدريد.

أكد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، وجود اهتمام من جانب ناديي أتليتكو مدريد والنصر بضم نونيز، الصيف المقبل.

لم يعد هناك اهتمامًا داخل ليفربول بالإبقاء على نونيز، بعد أن حصل على العديد من الفرص، ولم يثبت جدارته.

بحسب شبكة "Give me sport"، فإن أتلتيكو مدريد مستعد لدفع 33 مليون جنيه إسترليني، مقابل ضم نونيز الذي يرتبط بعقد مع ليفربول حتى صيف 2028.

في ذات السياق، وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن ليفربول مهتم بضم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد الحالي ومانشستر سيتي السابق.

ينوي ليفربول استغلال رغبة أتلتيكو في ضم نونيز، من أجل عرض إبرام صفقة تبادلية، تشمل انتقال ألفاريز إلى ملعب آنفيلد.

كان وكيل ألفاريز صرح في وقت سابق، بوجود اهتمام من ليفربول بضم المهاجم الأرجنتيني في الصيف الماضي.

سجل ألفاريز 23 هدفًا في جميع المسابقات مع أتلتيكو هذا الموسم، بواقع 11 هدفًا في الدوري الإسباني، و7 في دوري أبطال أوروبا، و5 أهداف في الكأس.

أوضحت "ديلي إكسبريس" أن ليفربول قد يستخدم ورقة نونيز من أجل ضم ألفاريز.

ونوهت الصحيفة بأن أتلتيكو مدريد سيطلب مبلغًا كبيرًا بالإضافة إلى نونيز، من أجل ترك ألفاريز.