البيت الأبيض: ترامب يدعم بالكامل ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، الدعم الكامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووفقا لما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم بالكامل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، محمّلا حركة حماس المسئولية عن ذلك.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، للصحفيين إن "الرئيس أوضح لحماس بشكل قاطع أنه إذا لم تُفرج عن جميع الرهائن، فستدفع ثمنًا باهظًا".

وأضافت: "يجب ألا ننسى أن حماس هي المسئولة بالكامل عن هذا الوضع، عندما نفذت الهجوم الوحشي في 7 أكتوبر".



كما قالت إن ترامب "أوضح بشكل قاطع أنه يريد عودة جميع الأسرى إلى ديارهم، وأنه يدعم إسرائيل والجيش الإسرائيلي دعمًا كاملًا، والإجراءات المتخذة في الأيام الأخيرة".

هذا وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات المجازر في مختلف مناطق قطاع غزة، عبر قصف جوي عنيف استهدف منازل المدنيين بشكل مباشر وبدون سابق إنذار، مما أدى إلى استشهاد 591 فلسطينيًا وإصابة 1042 آخرين ممن تمكنوا من الوصول إلى المشافي.

وذلك فيما لا يزال عدد غير معروف من الضحايا تحت الأنقاض، في ظل عجز فرق الإنقاذ عن انتشالهم نتيجة انعدام الوقود وشلل معدات الدفاع المدني.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة في غزة، أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين تجاوزت 70% من إجمالي الضحايا الذين ارتقوا خلال هذه الفترة، و"هو ما يؤكد أن الاحتلال يواصل استهدافه المباشر للمدنيين في إطار جريمة إبادة جماعية ممنهجة".

وأضاف المكتب في بيان له أن "هذا العدوان الوحشي يعكس نية الاحتلال المبيّتة لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، في ظل دعم أمريكي وصمت دولي مشين".