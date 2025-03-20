رأى الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية؛ ليست مستعدة لإشعال المنطقة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لـ «إكسترا نيوز»، إن السبب الوحيد الذي قد يجعل ترامب يتردد هو عندما يرى الحرب تشتعل أو تبدأ بالخروج عن نطاق غزة ويرى جبهات أخرى تُفتح بشكل جدي.

وشدد أن «الرئيس ترامب يجب أن يشعر بأن المنطقة على حافة الهاوية، ولا بد أن يصله هذا الانطباع»، مؤكدا أن «ترامب لن يتحرك من أجل غزة وحدها أبدًا، حتى لا نضع رؤوسنا في الرمال».

وعلق على تصريحات حماس بتصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه في كافة نقاط التماس، تأكيدًا على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته، قائلا إن لجنة الاستخبارات بالكونجرس الأمريكي -والتي قد تكون مبالغة أو حقيقة- ذكرت أن المقاومة تعيد بناء قوتها داخل غزة.

وأكد أن الفكرة ليست في إعادة البناء، وإنما 15 شهرًا من الحرب؛ لم تكن كافية بكل ما استُخدم من أسلحة وسقط من شهداء لإنهاء المقاومة.

وأوضح أن المقاومة فكرة نابعة من الاحتلال سواء قاومت بقلم أو بصاروخ باليستي، مؤكدا أنه «لن تنطفئ مقاومة في التاريخ، ولم تُهزم مقاومة في التاريخ، وفي كل تاريخ الاستعمار، فالجزائر استمرت تحت الاستعمار 130 سنة».

وشدد أن جميع الحروب «شرسة» ولكن حسب مرحلتها الزمنية والتطور الذي يشهده الوقت، مؤكدا أنه «لم تُهزم مقاومة ولم يحدث أن انطفأت مقاومة أو سلم شعب بالاحتلال في العصر الحديث وعلى مر أكثر من قرنين من الزمان».