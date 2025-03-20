محافظ أسوان يوجه برفع درجة الاستعداد ووقف حركة الملاحة النهرية لحين تحسن الأحوال الجوية

كلف اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان المسئولين برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع المتغيرات المناخية المختلفة التي تشهدها المحافظة، فيما أغلقت الجهات المختصة حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر نظرا لتقلب الأحوال الجوية وشدة الرياح وضعف الرؤية.

وشددالمحافظ على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أي أحداث طارئة، على أن تقوم إدارة المرور بالطرق السريعة الصحراوى الغربي أسوان / القاهرة، وأسوان / أبو سمبل البري بالتنبية على سائقي الأتوبيسات والسيارات والمركبات بتوخي الحذر أثناء السير للحفاظ على السلامة العامة للمستقلين لهذه المركبات.

ومن جانبه أوضح المهندس بحري سامي البربري، مدير فرع هيئة النقل النهري بأسوان، أنه تم التنبية على جميع الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى على اختلاف أنواعها بإيقاف النشاط الملاحي بصفة مؤقتة، لحين تحسن الأحوال الجوية، مع حظر الإبحار والمغادرة بصفة قطعية.

ولفت إلى أنه تم فى نفس الوقت تم التشديد على جميع العائمات النهرية المبحرة الآن بالفعل بتوخى أعلى درجات الحرص والحذر أثناء الإبحار والمناورات وأعمال التراكي، مع اتباع التعليمات الأساسية للإبحار والأمن، وعدم الرعونة وزيادة السرعة، نظرا لاقتراب حدوث عاصفة رياح ترابية في النطاق الجغرافي والإداري لمحافظة أسوان.