 احتجاجات في تركيا رفضًا لاحتجاز عمدة إسطنبول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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احتجاجات في تركيا رفضًا لاحتجاز عمدة إسطنبول


نشر في: الخميس 20 مارس 2025 - 7:17 ص | آخر تحديث: الخميس 20 مارس 2025 - 7:20 ص

تواصلت المظاهرات ضد احتجاز عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو في تركيا مساء اليوم الأربعاء، حيث تحدى الآلاف حظر المظاهرات في إسطنبول وحدها، وفقا لما ذكره مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في موقع المظاهرات.

وتجمع المتظاهرون أمام بلدية مدينة إسطنبول وسط حضور مكثف للشرطة.

وأفادت قناة "هالك تي في" أن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في العاصمة أنقرة.

واندلعت اشتباكات بين الطلاب والشرطة في جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة، حيث وردت أنباء عن اعتقال متظاهرين.

وقد تم احتجاز إمام أوغلو صباح اليوم الأربعاء، قبل أيام قليلة من ترشيحه لخوض الانتخابات الرئاسية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا.


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