أدان رؤساء بلديات عدد من العواصم والمدن الأوروبية الكبرى توقيف أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول والمعارض البارز للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ودعوا إلى إطلاق سراحه.

وقال بيان وقع عليه مسئولي البلديات الأوروبية نقلته وكالة فرانس برس "ندين بشدة حبسه التعسّفي ونعرب عن قلقنا العميق" إزاء هذا الوضع و"الانتهاكات المتكررة للحقوق الأساسية والحريات البلدية في تركيا".

ومن بين الموقّعين رؤساء بلديات أمستردام وباريس وميلانو وبرشلونة وروما وهلسنكي وغنت وأوتريخت وبروكسل.

كانت السلطات التركية قد أوقفت رئيس بلدية إسطنبول الأربعاء بشبهات "فساد" و"إرهاب"، وذلك خلال عملية استهدفت أكثر من مئة من المقربين منه والمسؤولين المنتخبين وأعضاء حزبه الذي ندد بـ"انقلاب" ضد المعارضة.

وأضاف بيان رؤساء البلدات الأوروبيين "يُشكل هذا التوقيف، إلى جانب الإكراه الممارس بحق المسؤولين المحليين المنتخبين، خطوة جديدة في انتهاك المبادئ الديموقراطية في تركيا. أكرم إمام أوغلو، المنتخب ديموقراطيا، يحمل أملا في مستقبل لتركيا قائم على التعددية والعدالة وسيادة القانون".

ويعتزم حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان، ترشيح أكرم إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في عام 2028، لكن أردوغان يستطيع الترشح مرة أخرى إذا دعا إلى إجراء انتخابات قبل انتهاء ولايته، أو قام بتغيير الدستور.