قوات الاحتلال ترتكب مجزرة جديدة شرق خانيونس

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أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، بارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة شرق خانيونس الواقعة جنوب قطاع غزة.

وأشارت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، إلى أن طيران الاحتلال قصف منزلًا لعائلة «مصبح» في بلدة عبسان الكبيرة، ما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة عدد كبير من المواطنين.

https://x.com/qudsn/status/1902710251096248751

واستشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الخميس، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة بقطاع غزة، بأن 85 شهيدًا و133 إصابة وصلوا المستشفيات، نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم على القطاع.

وفجر الثلاثاء، استأنفت إسرائيل بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع.

ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير الماضي.