 الاحتلال يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة أثناء توجههم إلى المسجد الأقصى - بوابة الشروق
الخميس 20 مارس 2025 2:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة أثناء توجههم إلى المسجد الأقصى

وفا
نشر في: الخميس 20 مارس 2025 - 2:23 م | آخر تحديث: الخميس 20 مارس 2025 - 2:23 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، 60 فلسطينيا من الضفة في مدينة القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس، إن شرطة الاحتلال أعلنت اعتقال 60 مواطنا من الضفة من حافلة كانت متوجهة إلى المسجد الأقصى، ولا تتوفر حتى اللحظة أسماؤهم.

وفي سياق آخر، سلّمت سلطات الاحتلال الصحفية لطيفة عبد اللطيف، قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع، مع إمكانية تجديد الإبعاد.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الصحفية عبد اللطيف الأحد الماضي، من منزلها في البلدة القديمة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، استهدف الاحتلال عشرات الصحفيين، اعتقالا وإبعادا، وغير ذلك من أساليب الترهيب والردع.

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