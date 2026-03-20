سيجدد منتخبا مصر وإسبانيا المواجهة بينهما وديا ضمن تحضيرات كل منهما لبطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويلعب المنتخب المصري ضد نظيره الإسباني في إسبانيول بعدما اتفق الطرفان على خوض هذه المواجهة الودية المرتقبة يوم 31 مارس الحالي.

ويجدد المنتخبان اللقاء بينهما، بعدما كانت آخر مواجهة قد أقيمت في 3 يونيه 2006، إذا حل بطل أفريقيا ضيفا على اللاروخا في ملعب مانويل مارتينيز فاليرو بإلتشي.

وشهد التشكيل آنذاك وجود لاعبا لايزال مستمرا في الملاعب حتى يومنا هذا، رغم اعتزال باقي عناصر المنتخبين، بل واتجاه بعضم للتدريب الآن.

ويعد اللاعب الوحيد المستمر إلى الآن، هو سيرخيو راموس قلب دفاع ريال مدريد السابق، والذي كان قد رحل مؤخرا عن مونتيري المكسيكي لكنه لم يحسم وجهته القادمة.

كما شهد التشكيل وفاة 2 من عناصر تلك المباراة، وهما محمد عبدالوهاب الذي وافته المنية بعد أشهر قليلة من تلك المباراة، وخوسيه أنطونيو رييس الذي توفي بعدها بسنوات.

وفيما يلي التشكيل:-

(منتخب مصر)

حراسة المرمى: عصام الحضري

الدفاع: محمد عبدالوهاب (أحمد أبو مسلم) - عماد النحاس – وائل جمعة – محمد بركات (أحمد فتحي) – عبدالظاهر السقا (عبدالحليم علي)

الوسط: حسني عبدربه – محمد أبوتريكة (جمال حمزة) – محمد شوقي – أحمد حسن

الهجوم: عماد متعب (مصطفى جعفر)

(منتخب إسبانيا)

حراسة المرمى: إيكر كاسياس

الدفاع: أنطونيو لوبيز – بابلو إيبانيز (خوانيتو) – بويول – سرخيو راموس

الوسط: ماركوس ألبيلدا (تشابي ألونسو) – سيسك فابريجاس (إنييستا) – ماركوس سينا (تشافي)

الهجوم: ديفيد فيا (خوسيه رييس) – فيرناندو توريس – راؤول (لويس جارسيا).