زيلينسكي يرسل وفدا لأمريكا سعيا لاستئناف المحادثات الروسية الأوكرانية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه أرسل وفدا رسميا إلى الولايات المتحدة في محاولة لاستئناف المفاوضات المعلقة بشأن إنهاء الحرب مع روسيا، فيما أشار مسئول بارز بالكرملين اليوم الجمعة، إلى أن الجولة الجديدة من المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة قد تنطلق قريبا.

وتم تعليق المحادثات الثلاثية، التي لم تسفر بعد عن إي إنجاز في القضايا الرئيسية، بينما استحوذت حرب إيران على الاهتمام الدولي.

ويحرص زيلينسكي على استعادة زخم المفاوضات، وذكر في ساعة متأخرة من أمس الخميس أنه أرسل ممثلين إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماع من المتوقع أن ينعقد غدا السبت. ولم يؤكد البيت الأبيض عقد أي اجتماع.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن روسيا لن تحضر هذه المحادثات. وأشار إلى أنه لم يتم الاتفاق على موعد اجتماع ثلاثي جديد أو مكانه بعد.

وأضاف: "إن التوقف مؤقت، نأمل أن يكون مؤقتا فيما يتعلق باستمرار الصيغة الثلاثية".

واتهم مسئولون أوروبيون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مدار السنة الماضية بالتباطؤ في المفاوضات بينما يحاول تعزيز تقدم جيشه والاستيلاء على مزيد من الأراضي الأوكرانية.

وقد تحصل كييف أيضا على عدد أقل من صواريخ الدفاع الجوي المتقدمة التي تحتاجها في صد الهجمات الجوية الروسية في ظل استنزاف حرب إيران لمخزونات الأسلحة.