أستراليا تطالب «فيسبوك» و«جوجل» بدفع مقابل استخدام المحتوى الإعلامي للشركات الأسترالية

تعتزم الحكومة الأسترالية، إلزام شركات خدمات الإنترنت العالمية العملاقة مثل "فيسبوك" و"جوجل" بدفع ملايين الدولارات، مقابل استخدام المحتوى الإخباري الخاص بوسائل الإعلام الأسترالية على مواقع هذه الشركات.

وتستهدف الحكومة من هذه الخطوة دعم وسائل الإعلام الأسترالية المتعثرة والتي زادت معاناتها من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلن وزير الخزانة الأسترالي جوش فريدنبرج، اليوم الاثنين، عن مشروع قواعد جديدة لعمل المنصات الرقمية بهدف معالجة الخلل في موازين القوة بين شبكات الإنترنت العالمية العملاقة ووسائل الإعلام المحلية الأسترالية، ومن المقرر تقديم هذه القواعد رسميا خلال يوليو المقبل.

وقال فريدبنرج، في تصريحات للصحفيين اليوم: "نتخذ قرارا شاملا لوضع قانون ملزم لتكون أستراليا أول دولة في العالم تلزم شبكات التواصل الاجتماعي العالمية بدفع مقابل محتوى وسائل الإعلام المحلية الذي تستخدمه".

وأضاف أن الأمر يتعلق بإخضاع عمالقة الإنترنت للمحاسبة، وضمان المنافسة العادلة والمحافظة على وظائف قطاع الصحافة وضمان دخل عادل لكل الأطراف.

يذكر أنه منذ مارس الماضي تراجعت إيرادات الإعلانات في أستراليا على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والقيود التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس، وقد اضطر عشرات وسائل الإعلام في أستراليا إما إلى إغلاق أبوابها أو تقليص نشاطها.

وتتولى هيئة حماية المنافسة والمستهلك في أستراليا وضع القواعد الجديدة والتي ستكون اختيارية في البداية وسيتم طرحها رسميا فيما بعد.

يذكر أن الهيئة أجرت تحقيقا لمدة 18 شهرا بشأن أداء المنصات الإعلامية العملاقة مثل "فيسبوك" و"جوجل" لمعالجة النمو السريع للقوة السوقية لهذه الشركات، بهدف ضمان الشفافية وعدالة المنافسة في السوق.