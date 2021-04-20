التصديق على افتتاح بحيرة البردويل بشمال سيناء تجريبيا لمدة شهر

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أعلن سامي الهواري مدير عام منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، وصول التصديق بالموافقة على افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل لمدة شهر تجريبي تزامنا مع احتفالات القوات المسلحة بأعياد تحرير سيناء خلال الأسبوع المقبل.

وأكد الهواري الالتزام بالضوابط المتعددة بتشغيل العائمات ومنها السروح من أول ضوء حتى آخر ضوء وعدم السماح بالمبيت داخل البحيرة.

وأوضح أنه تم التواصل مع رئاسة الهيئة بالقاهرة لمخاطبة التأمينات الاجتماعية لإنهاء موضوع الصيادين ببحيرة البردويل، وتم الاتصال أيضا من النائب البرلماني سامي كامل للاطمئنان على إنهاء إجراءات التراخيص للمراكب التي تعمل ببحيرة البردويل وحل مشاكل جميع الصيادين بالنسبة للتأمينات الاجتماعية.