باسم مرسي يقود هجوم المقاصة أمام سيراميكا 

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أعلن محمد عظيمة المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة تشكيل فريقه لمباراة سيراميكا كيلوباترا، المقرر انطلاقها في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

الدفاع: فارس طارق وأحمد مودي وأحمد صبيحة محمد دسوقي .

خط الوسط: سعيد الونش وهشام محمد وعماد فتحي وعبدالله مجدي ومفتاح طقطق.

الهجوم: باسم مرسي

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأسامة العزب ومحمد مخلوف ومصطفى شبيطة وعاصم سعيد وباولن فوافي وأحمد عادل "ميسي" وصلاح عاشور وأحمد أمين أوفا.