رئيس الوزراء الليبي: نثمن الدعم المصري في تعزيز ودعم الحوار السياسي في البلاد

أكد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة أن مصر لعبت دورا كبيرا في تعزيز ودعم الحوار السياسي وإيجاد حل شامل للأزمة الليبية، و"نثمن ذلك عاليا".

وقال الدبيبة - في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في طرابلس - إن بلاده تتطلع أن تستمر مصر في لعب دور مع باقي دول المنطقة والمساعدة على تحقيق الاستقرار في ليبيا وأمنها.

وأوضح رئيس الوزراء الليبي أنه يوجد مجالات عديدة سيتم التعاون فيها مع مصر وهي: مجال الكهرباء والاتصالات والتعاون التقني والفني، واتفاقية الصحة والقوى العاملة والبنية التحتية والنقل والاستثمار، وهذا من شأنه أن يكون انطلاقة تجارية لبدء مرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين.

وأضاف أن إجراء انتخابات وطنية نزيهة تبدأ معها مرحلة تنمية حقيقية، لافتا إلى أن أهم الإيجابيات التي جاءت مع الحكومة الوحدة الوطنية هي: بدء استعادة ليبيا لعلاقاتها الطبيعية مع الدول الشقيقة.

ووجه الدبيبة، الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على هذه الزيارة التي وصفها بـ"الكبيرة والمهمة".