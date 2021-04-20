تم إعطاء إجمالي 14.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في المكسيك حتى الآن، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وأظهرت البيانات أن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر بـ 406 آلاف و528 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق المكسيك 1.2 سنة لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في المكسيك قبل نحو 17 أسبوعا.

وعلى صعيد متصل، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 2.31 مليون إصابة، والوفيات 212 ألفا و466 حالة ومر عام و7 أسابيع على ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في المكسيك.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.