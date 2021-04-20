الكرملين: سلوك براغ هدام وفاقد للفطرة السليمة

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء، إن سلوك براغ هدام ولا أساس له وخال من الفطرة السليمة.



ووصف بيسكوف في تصريح صحفي حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم، تصرفات جمهورية التشيك بالعدائية، وادعاءاتها مشينة وغير معقولة.



ويأتي تصريح بيسكوف تعليقا على قرار الحكومة التشيكية في وقت سابق، بطرد 18 دبلوماسيا روسيا من أراضيها، مبررة هذه الخطوة بوجود "أدلة" لدى أجهزتها المعنية تشير إلى ضلوع استخبارات روسيا في انفجارين بمستودع ذخيرة أسفرا عن مقتل مواطنيْن تشيكيين عام 2014.



وفي السياق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن السلطات التشيكية نفسها لا تستطيع معرفة ما حدث في مستودعاتها التي وقع فيها الانفجار، واصفة تحقيق التشيك في الانفجارات بأنه استعراض جنوني.



وكانت موسكو قررت طرد 20 دبلوماسيا تشيكياً وطالبتهم بمغادرة البلاد بعد قرار براغ طرد 18 موظفا بالسفارة الروسية من أراضيها.



وأعربت الخارجية الروسية: عن احتجاجها الشديد للسلطات التشيكية واتخاذها إجراءات للرد، التي تجعل منفذي هذا الاستفزاز يدركون مسؤولياتهم الكاملة عن تدمير أسس التطور الطبيعي للعلاقات بين البلدين.



وأكدت الخارجية الروسية أن السلطات التشيكية اتخذت قرارًا غير مسبوق بطرد 18 موظفا من السفارة الروسية بذرائع لا أساس لها من الصحة نافية تورط موسكو في انفجار 2014 في مستودعات عسكرية بمنطقة فربتيس.