الصحة البرازيلية: تسجيل 1347 حالة وفاة و30624 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 1347 وفاة و30 ألفا و624 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الأرقام المسجلة، وفقا لإحصائيات وزراة الصحة البرازيلية عبر موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء، إلى تراجع في الوفيات والإصابات، مقارنة مع اليوم السابق الذي سجلت فيه 42 ألفا و980 إصابة و1657 وفاة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.



