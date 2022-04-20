الجونة يعود لسكة الانتصارات بالفوز على سموحة في الدوري

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حقق فريق الجونة فوزًا غاليا على سموحة، بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب خالد بشارة، بالجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.

واهدر نادي سموحة فرصة التقدم في الدقيقة 48 عن طريق مروان حمدي الذي اتيحت له ركلة جزاء واهدرها، بعد إعاقته داخل منطقة الجزاء من إسلام طارق حارس مرمى الجونة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الجونة في الدقيقة 64 بعد العودة لتقنية الفار إثر إعاقة خالد قمر داخل منطقة الجزاء، وسجلها عمرو السعداوي.

وبهذه الفوز، ارتفع رصيد سموحة النقطة 17 في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 23 في المركز الرابع.