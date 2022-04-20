زعيم حزب العمال يتفوق على رئيس الوزراء الاسترالي في مناظرة انتخابية

أظهر استطلاع رأي تفوق زعيم المعارضة الأسترالية أنتوني ألبانيز في أول مناظرة تنافسية ضد رئيس الوزراء سكوت موريسون في حملة انتخابية محمومة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال حوالي 40 % من المشاهدين إنهم يعتقدون أن حزب العمال بقيادة ألبانيز لديه الأفضلية، بحسب إحصاء لقناة "سكاي نيوز"، بينما يعتقد 35 % أن موريسون لديه الأفضلية، بينما لم يحسمـ 25 % قرارهم.

وشهدت المناظرة مساء أمس الثلاثاء، رأي المتنافسين في قضايا الفساد السياسي والتصنيع المحلي للطاقة النظيفة وسبل دعم الممرضات في أعقاب الجائحة التي شهدت عزل أستراليا عن العالم الخارجي.