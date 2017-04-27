ضبط متهم بحيازة 15 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية





تمكن ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة في الإسكندرية، من ضبط شخص، عاطل؛ له معلومات جنائية مُسجلة؛ لاتهامه بحيازة 15 طربه لمخدر الحشيش، تزن 3 كيلو و750 جرام، بقصد الاتجار.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخص، محل إقامته نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه.



وأكدت التحريات صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن "الوطن، والعام"، ألقي القبض عليه، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، وبتفتيشه عثر بحوزته على المخدرات، و3 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته، كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول، لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن النفس.



ووفقًا لبيان أمني، اليوم الأربعاء، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.