 تحرير 63 قضية تموينية خلال حملة تموينية في قنا - بوابة الشروق
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تحرير 63 قضية تموينية خلال حملة تموينية في قنا

حمادة عاشور
نشر في: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 5:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 5:35 م

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، شنت حملات مكثفة على الأسواق بنطاق مراكز (فرشوط- دشنا- قفط- قوص)، أسفرت عن تحرير 63 محضر مخالفة تموينية متنوعة.

وأضاف الداودي أن المخالفات التموينية شملت تحرير 22 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و8 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، و8 محاضر تصرف في دقيق مخابز، و7 محاضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، و5 محاضر عدم نظافة أدوات العجن، و3 محاضر تصرف في 10 شكائر دقيق مخابز، و3 مخالفة توقف عن الإنتاج، ومحضري نقص وزن في الخبز، و4 محاضر ذبح خارج المجازر، ومحضر مغلق مشروع جمعيتي، مؤكدا أن حملات الرقابية التموينية على الأسواق مستمرة بشكل دوري لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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