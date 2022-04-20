تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس، تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت 15 مارس الماضي، بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأشار التقرير، إلى أنه تم تحصين 3 مليون و96 ألفا و975 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " مليون و554 ألفا و794 رأس أبقار، 777 ألفا و753 رأس جاموس، 681 ألفا و984 رأس أغنام، 82 ألفا و444 رأس ماعز" حتى 19 إبريل الجاري، كما وتحصين 2 مليون 853 ألف و189 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " مليون و395 ألفا و267 رأس أبقار، 758 ألفا و601 رأس جاموس، 617 ألفا و125 رأس أغنام، 79 ألفا و509 رأس ماعز، 2687 رأس جمال" حتى 19 إبريل الجاري.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين بضرورة التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.