فانس: إيران ستجني مكاسب كبيرة إذا تخلت عن برنامجها النووي

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن الولايات المتحدة أوضحت بشكل كامل خطوطها الحمراء في الملف النووي الإيراني، مؤكدا أن طهران "لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا تحت أي ظرف".

وأضاف فانس خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "لقد كنا واضحين للغاية بشأن خطوطنا الحمراء. لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وفي الوقت نفسه، إذا تخلت عن برنامجها النووي، يمكنها أن تحقق الكثير من هذه المفاوضات. آمل أن يختاروا بحكمة".

ومن المتوقع أن يقود فانس جولة ثانية محتملة من المحادثات مع مسؤولين إيرانيين، في حال أسفرت المفاوضات عن عقد لقاء مباشر جديد قبل انتهاء وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل، بحسب ما نقلت شبكة (سي إن إن) عن مصادر مطلعة على المحادثات.

كما يتوقع أن يشارك في أي اجتماع محتمل كل من المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، اللذان قادا اتصالات دبلوماسية منذ ما قبل اندلاع الحرب، وفق المصادر نفسها.

وذكرت المصادر أن ترامب كلف مستشاريه الثلاثة الكبار بالبحث عن مخرج دبلوماسي للحرب، ولا يزال يثق بهم لتنفيذ هذا الدور، حيث تواصل فانس وويتكوف وكوشنر مع الجانب الإيراني ومع وسطاء خلال الأيام التي أعقبت جلسة المفاوضات المكثفة التي استمرت 21 ساعة يوم السبت الماضي، في إطار السعي للتوصل إلى اتفاق.

وأفادت شبكة سي إن إن سابقا بأن مسؤولي إدارة ترامب يناقشون داخليا تفاصيل عقد اجتماع ثان محتمل، رغم أنه لم يتضح حتى مساء الثلاثاء ما إذا كان هذا الاجتماع سيعقد بالفعل.