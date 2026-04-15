مدونة روسية تنتقد بوتين: الناس يخافون منك

أثارت مدونة أسلوب الحياة الروسية البارزة فيكتوريا بونيا اهتماما واسعا بعد نشرها مقطع فيديو انتقدت فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث حصد الفيديو ملايين المشاهدات وأكثر من 800 ألف إعجاب على منصة إنستجرام.

وقالت بونيا، التي تعيش خارج روسيا، مخاطبة بوتين: "فلاديمير فلاديميروفيتش، الناس يخافون منك".

وأضافت: "الناس يخافون منك، المدونون يخافون منك، الفنانون يخافون منك، المحافظون يخافون منك. وأنت رئيس بلدنا. أعتقد أنه لا ينبغي أن نكون خائفين".

وأوضحت بونيا أنها شخصيا ليست خائفة من الرئيس الروسي، وأنها تدعمه وتعتبره سياسيا قويا لكنه يتلقى معلومات غير دقيقة.

وفي مقطع فيديو مدته 18 دقيقة، عرضت عددا من المشكلات التي قالت إن السلطات الإقليمية لا تنقلها بشكل صحيح إلى بوتين.

من بين القضايا التي أشارت إليها: المساعدات لضحايا الفيضانات في جمهورية داغستان الروسية، وتسرب النفط قرب مدينة أنابا على ساحل البحر الأسود بعد تصادم ناقلتين هناك في ديسمبر 2024، إضافة إلى انقطاعات الإنترنت مؤخرا.

واشتهرت بونيا من خلال برنامج تلفزيون الواقع الروسي، ولديها نحو 13 مليون متابع على إنستجرام.