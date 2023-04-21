هنأ وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري الكريم، بحلول عيد الفطر المبارك.

وتمنى جمعة، من خلال رسالة مُصورة بثها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي/فيس بوك/، مساء اليوم الخميس، أن يجعل الله، عز وجل، العيد عيد يُمن وبركة وأمن وآمان على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وتوجه الوزير بالشكر والتهنئة لجميع القيادات والأئمة والعاملين بالوزارة على الجهد المتميز والمشرف، الذي بذلوه خلال هذا شهر رمضان الكريم في خدمة بيوت الله، والعمل على نشر الفكر الوسطي الصحيح داخل مصر وخارجها، متمنيا التوفيق والنجاح في خدمة الدين والوطن.