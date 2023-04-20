الرجاء يستعيد 3 لاعبين قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال

استعاد الرجاء المغربي 3 من لاعبيه المصابين، قبل مواجهة الفريق المرتقبة أمام الأهلي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستعد لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي مساء السبت المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل مباراة العودة في المغرب بعد أسبوع واحد.

ووفقًا لموقع «البطولة» المغربي فإن قائمة الرجاء المتوجهة إلى القاهرة اليوم، الخميس، تعرف عودة محمد الناهيري، محمد زريدة وإسماعيل مقدم، بعد تعافيهم من الإصابات.

وأشار الموقع إلى إصرار اللاعب محمد المكعازي على مرافقة الفريق إلى القاهرة، رغم صعوبة جاهزيته للمشاركة في المباراة.

وكان الأهلي تأهل للدور ربع النهائي، من المركز الثاني في دور المجموعات، بينما تصدر الرجاء المغربي مجموعته.