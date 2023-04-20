 تسلا تعلن انخفاض أرباحها في الربع الأول - بوابة الشروق
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تسلا تعلن انخفاض أرباحها في الربع الأول


نشر في: الخميس 20 أبريل 2023 - 8:45 ص | آخر تحديث: الخميس 20 أبريل 2023 - 8:45 ص

 أعلنت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية الأربعاء عن انخفاض في أرباح الربع الأول.

وبلغ إجمالي أرباح شركة صناعة السيارات التي تتخذ من أوستن بولاية تكساس مقرا لها 51ر2 مليار دولار أو 73ر0 دولار للسهم الواحد.

وهذا بالمقارنة مع 32ر3 مليار دولار، أو 95ر0 دولار للسهم الواحد، في الربع الأول من العام الماضي.

وأعلنت تسلا عن أرباح معدلة بقيمة 93ر2 مليار دولار أو 85ر0 دولار للسهم الواحد لهذه الفترة.

وكان المحللون يتوقعون في المتوسط أن تربح الشركة 85ر0 دولار للسهم.

وارتفعت إيرادات الشركة للربع بنسبة 8ر23% إلى 23ر23 مليار دولار من 76ر18 مليار دولار في العام الماضي.


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