أسرة مسلسل جعفر العمدة في ضيافة عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس السبت المقبل

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في احتفالية فنية خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي مساء السبت المقبل، أسرة مسلسل "جعفر العمدة" والذي حقق نجاحًا كبيرًا داخل وخارج مصر وهم عصام السقا، طارق النهري، جوري بكر، مديحة البكري، دعاء الحكم، أحمد عبد الله.

وتتناول الحلقة ولأول مرة كشف أسرار وكواليس المسلسل وردود الفعل وأجواء التصوير، وسعادتهم بالنجاح الكبير للمسلسل والإشادة من النقاد والجماهير داخل وخارج مصر.

وكواليس العمل مع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي والعديد من التصريحات والانفرادات لبرنامج واحد من الناس.

يذاع برنامج واحد من الناس مساء السبت المقبل علي شاشة قناة الحياة.