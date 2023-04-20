قال الدكتور محمد إبراهيم الناطق باسم وزارة الصحة في الخرطوم، إن عدد القتلى من المدنيين والعسكريين جراء الاشتباكات الدائرة في البلاد، والذين وصلوا للمستشفيات وتم تسجيلها بالفعل 105 حالات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أنّه تم استقبال 46 حالة وفاة المستشفيات العامة التابعة للحكومة، مقابل 59 حالة وفاة وصلت إلى مستشفيات القطاع الخاص.

وأوضح أن عدد الوفيات من العسكريين الذين تم تسجيلهم في المستشفيات بلغ 15 حالة من الطرفين، مقابل 186 حالة إصابة منهما، وذلك من إجمالي 1721 مصابا.

وذكر أن الجرحى تم استقبالهم في مستشفيات القطاعين العام والخاص على حد سواء، بواقع 751 حالة في مستشفيات القطاع العام و870 حالة في مستشفيات القطاع الخاص.

ودخل السودان، حلقة جديدة من الاضطراب الأمني بعد اقتتال أثارته ما تعرف بقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، ضد قوات الجيش، وذلك في خضم أزمة تعصف بالسودان، يتخللها رفض من الدعم السريع الاندماج بشكل رسمي في المؤسسة العسكرية.