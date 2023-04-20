محافظ دمياط توجه برفع درجة التأهب بجميع الجهات لاستقبال عيد الفطر المبارك

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعا مع جميع رؤساء المديريات في المحافظة، لإعداد خطة متكاملة بين جميع الجهات، والتنسيق مع مديرية الأمن والحماية المدنية لتأمين المناطق والمنشآت المهمة والحيوية وساحات صلاة عيد الفطر المبارك، وانتشار الفرق والدوريات الأمنية خاصة بمدينة رأس البر، موجهة تعليماتها إلى إدارة المرور بتكثيف الدوريات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بالمناطق الحيوية.

وفيما يخص قطاع التموين، أكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة إعداد غرفة عمليات بمديرية التموين، وربطها مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الموقف التمويني، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، موجهة بتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة وإحكام الرقابة على تلك المنظومة، وتعزيز مراكز السلع والجمعيات الاستهلاكية بكل السلع وزيادة حصص أنابيب الغاز بالمستودعات، والتأكد من مطابقتها للأوزان والمواصفات المقررة، علاوة على المتابعة الدورية للمخابز.

كما أكدت، استمرار العمل في معارض أهلاً رمضان حتى نهاية عيد الفطر المبارك، واستمرار تعزيز تلك المعارض بالأرز، لافتة إلى أهمية التنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري للتأكد من صلاحية وجودة المعروض من السلع الغذائية والأسماك المملحة للحفاظ على صحة المواطنين.

ووجهت المحافظ، تعليماتها إلى مديرية الصحة برفع درجة التأهب بكل المستشفيات ومراكز طب الأسرة والتأكد من انتظام النوبتجيات وتوافر جميع الأدوية والأمصال والمستلزمات بهم، مشددة على قطاع الإسعاف بتغطية كل المناطق والتأكد من جاهزية السيارات والمسعفين.

كما وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بتغطية المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بكل المستلزمات الأساسية، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الاجتماعية.

وفيما يخص قطاعي مياه الشرب والكهرباء، فطالبت بوجود فرق فنية للتعامل الفوري مع أية اعطال طارئة وإتمام كل أعمال الصيانة المطلوبة للشبكات والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، مؤكدة على قطاعي الثقافة والشباب والرياضة بوضع خطة تتضمن كل الأنشطة الثقافية والرياضية التي سيتم تنفيذها خلال تلك الفترة.

وعن خطة مديرية الأوقاف، تم الاتفاق على تجهيز المساجد والساحات التي ستقام بها شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، والتي سيتواجد بها أئمة معتمدة من وزارة الأوقاف.

فيما تم التأكيد على مديرية الزراعة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمنع أي حالة للتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها فورا في المهد.

كما أصدرت عدد آخر من التوجيهات إلى رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات لرفع أي مخلفات بالشوارع مع الاستمرار في أعمال التطهير للحفاظ على صحة المواطنين، ومراجعة أعمدة الإنارة والإشراف على تجهيز ساحات الصلاة ورفع الإشغالات بشكل دوري والتنسيق مع كل القطاعات لمتابعة تنفيذ جميع الأعمال.

وتم التأكيد على وضع خطة تشارك فيها جميع المديريات، بمدينة رأس البر، خاصة مع تردد أفواج كبيرة من المواطنين خلال فترة الأعياد، حيث أكدت أنه يستلزم الالتزام بخطة محددة يشارك بها جميع الجهات.

وأكدت الوحدة المحلية بالمدينة بالبدء في تجهيز الشاطئ وتنفيذ عدة أعمال به من تسوية الرمال وتكثيف حملات النظافة به وإجراء بعض أعمال الصيانة للممشى والبرجولات وخط الحماية داخل البحر مع تزويده بعدد 33 برج إنقاذ، وخيم تجميع الأطفال التائهين بـ5 خيم، علاوة على نقاط الإسعاف موزعين بطول الشاطئ ووضع لافتات بالشهادات السلامة تنفيذ أعمال لمكافحة الحشرات.

كما أكدت إدارة السياحة على تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية لاستقبال رواد المدينة.

وأشارت إلى أنه تم التوجيه مسبقا إلى إدارة المواقف بتدعيم عدد من الخطوط المتوجهة إلى رأس البر بسيارات إضافية، كما أكدت على غرفة الأزمات بالمحافظة على التواصل المستمر مع كل الجهات وحل جميع الشكاوى، حيث إن الغرفة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها.

وأشارت إلى أهمية إعداد خطة متكاملة بين جميع الجهات، وأيضاً التنسيق مع مديرية الأمن والحماية المدنية لتأمين المناطق والمنشآت المهمة والحيوية وساحات صلاة عيد الفطر المبارك، وانتشار الفرق والدوريات الأمنية خاصة بمدينة رأس البر.

ووجهت تعليماتها إلى إدارة المرور بتكثيف الدوريات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بالمناطق الحيوية.

ولفتت إلى أهمية التنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري للتأكد من صلاحية وجودة المعروض من السلع الغذائية، والأسماك المملحة للحفاظ على صحة المواطنين.

ووجهت الدكتورة منال عوض، تعليماتها إلى مديرية الصحة برفع درجة التأهب بكل المستشفيات ومراكز طب الأسرة والتأكد من انتظام النوبتجيات وتوافر جميع الأدوية والامصال والمستلزمات بهم، مؤكدة على قطاع الإسعاف بتغطية كل المناطق والتأكد من جاهزية السيارات والمسعفين.

وبالنسبة إلى قطاعي مياه الشرب والكهرباء، فقد طالبت "المحافظ" بوجود فرق فنية للتعامل الفوري مع أية أعطال طارئة وإتمام كل أعمال الصيانة المطلوبة للشبكات والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

وشددت على قطاعي الثقافة والشباب والرياضة بوضع خطة تتضمن كل الأنشطة الثقافية والرياضية التي سيتم تنفيذها خلال تلك الفترة.