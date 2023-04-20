الحكومة الأمريكية توسع العقوبات ضد موردي الطائرات المسيرة الإيرانية

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فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات جديدة في إطار الصراع ضد البرنامج الإيراني لصنع الطائرات بدون طيار (مسيرات). وتستهدف العقوبات شبكة دولية من الشركات ومديريها.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الشركات تسعى إلى التحايل على العقوبات المفروضة بشراء قطع الغيار لصالح إيران كي تنتج الطائرات المسيرة.

وتستهدف العقوبات الجديدة عدة شركات وهمية وموردين في ماليزيا والصين وهونج كونج، والمدير التنفيذي لشركة إيرانية تدير النشاط.

وقال بريان، نيلسون نائب وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "الشبكة التي تم فرض عقوبات عليها اليوم جلبت بضائع وتكنولوجيا للحكومة الإيرانية وصناعتها الدفاعية وبرنامجها (للطائرت المسيرة)".

وأضاف: "ستواصل وزارة الخزانة فرض العقوبات ضد جهود إيران لجلب المعدات العسكرية التي تساهم في زعزعة الأمن الإقليمي وعدم الاستقرار العالمي".

ويشتبه في إمداد إيران روسيا بالطائرات المسيرة التي يطلق عليها اسم "كاميكازي" والتي تستخدمها موسكو في الغارات الجوية على أوكرانيا.

وذكر بيان لوزارة الخزانة أنه في خطوة مقبلة، قد تطال العقوبات الأمريكية أطرافا ثالثة وبعض البنوك بالخارج، تقوم بأعمال مع الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات.

