حريق ضخم يلتهم مساحات واسعة من الغابات جنوبي النمسا

يواصل رجال الإطفاء في جنوب النمسا معركة شرسة للسيطرة على حريق غابات كبير اندلع أمس الأول الخميس، حيث امتدت النيران إلى مساحة تعادل نحو 150 ملعب كرة قدم، وفق ما أعلنته فرق الإطفاء اليوم السبت.

وما زالت أسباب اندلاع الحريق قرب قرية "ماريا لوجاو" على الحدود مع إيطاليا غير معروفة.

وأوضحت غرفة عمليات مكافحة الحرائق في بلدة "هيرماجور" المجاورة أن الرياح والأجواء الجافة ساهمت في تغذية النيران، التي امتدت حتى الآن على مساحة 110 هكتارات.

وأشارت الغرفة، إلى أن الحريق لا يشكل خطراً مباشراً على السكان أو الممتلكات في الوقت الراهن، ولكن عمليات الإطفاء تواجه صعوبات كبيرة.

وبحسب رجال الإطفاء، تم نشر مروحيات لمكافحة النيران في المناطق الوعرة شديدة الانحدار.

وفي إجراء احترازي، تم إغلاق طريق رئيسي قريب أمام حركة المرور.