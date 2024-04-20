القاهرة الإخبارية: مصر تمكنت من إدخال 3315 شاحنة مساعدات خلال 20 يوما لقطاع غزة

قال أيمن عماد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، إن مصر تمكنت خلال العشرين يومًا الماضية، من إرسال 3315 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى 105 شحنات من المحروقات.

وأضاف عماد، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا العدد الكبير الذي يأتي تكليلًا لما تقدمه وما تقوم بمصر بالضغط على الجانب الإسرائيلي في إرسال هذه المساعدات الإنسانية، في ظل العراقيل المستمرة والكثيرة التي تفرضها إسرائيل على إرسال المساعدات الإنسانية.

ونوه أن اعتبار السبت عطلة رسمية في المعابر الإسرائيلية، يؤثر تأثيرًا مباشرًا على أعداد الشاحنات التي تتدفق عبر معبر الرفح أو المعابر المختلفة إلى الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن معبر رفح تمكن من إرسال 60 شاحنة مساعدات، قائلًا إن «هذا العدد يأتي من الأعداد التي تبقت يوم أمس بعدما خضعت العملية التدقيق والمراجعة في المعابر الإسرائيلية؛ لتأخذ دورها في هذا اليوم ولتعبر إلى الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى أربع شحنات للغاز.».

وأكد أن هذا العدد الكبير الذي ترسله مصر يوميًا من المساعدات الإنسانية، يأتي تتويجًا للجهد المستمر الذي تبذله مصر على مدار الساعة لإرسال المساعدات الإنسانية، مضيفًا أنها تلعب دورًا آخر في استقبال الجرحى والمصابين.