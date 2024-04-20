قال السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى تل أبيب، إن «حزب الله الذي تأسس منذ عام 1982 صناعة إيرانية»، موضحًا أن طهران تدخلت لإنشائه من أجل حماية الشيعة جنوب لبنان.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الشرق الأوسط»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن «حزب الله - حسب تقييمات أمريكية وإسرائيلية – يعد أكبر وأقوى مليشيا في العالم»، لافتًا إلى أن «قدراته تتعدى قدرات حماس عشرات المرات».

ونوه أن «وجود حزب الله في جنوب لبنان يمثل مشكلة كبيرة لإسرائيل»، قائلًا إنه بمثابة درع يستخدم للهجوم على المدن والأماكن الإسرائيلية، ولحماية إيران إذا ما تعرضت منشآتها النووية إلى مخاطر.

وذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا عرضت على مدار الفترة الماضية، تقديم مجموعة من التسهيلات المالية والمساعدات، حتى يحل الجيش اللبناني محل حزب الله في الجنوب.

وعن سبب إعلان حزب الله عدم علمه بموعد عملية «طوفان الأقصى»، أجاب: «بعد العملية بدأت الولايات المتحدة والدول الغربية تفتش عن دور إيران، هل هو بالتدريب أم بالسلاح أو التخطيط، ولذلك حاول المسئولون في حزب الله تبرئة أنفسهم».