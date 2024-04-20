 وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 50 مسيرة فوق أراضي 8 مقاطعات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 50 مسيرة فوق أراضي 8 مقاطعات

د ب أ
نشر في: السبت 20 أبريل 2024 - 9:18 ص | آخر تحديث: السبت 20 أبريل 2024 - 9:18 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 8 مقاطعات روسية الليلة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة، أوردته وكالة نوفوستي اليوم السبت: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام مسيرات ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي خمسين مسيرة أوكرانية، منها 26 في بيلجورود، و10 في بريانسك و8 في كورسك و2 في تولا وواحدة في كل من سمولينسك وريازان وكالوجا وموسكو".

ويحاول نظام كييف يوميا مهاجمة المناطق الحدودية والوسطى في روسيا، باستخدام عدة أنواع من الأسلحة كالمسيرات والصواريخ، بحسب الوكالة الروسية.

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