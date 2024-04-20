عبرت الفنانة رحاب الجمل عن سعادتها بالمشاركة في مسلسلي «بيت الرفاعي» و«صدفة» خلال موسم دراما رمضان الماضي.

وقالت خلال لقاء لبرنامج «بيت الكل» عبر شاشة «الأولى» بالتلفزيون المصري، مساء الجمعة، إنها قرأت سيناريو «بيت الرفاعي» وانبهرت بجماله، كما أنها سعدت بفرصة العمل لأول مرة مع المخرج أحمد نادر جلال الذي اعتبرته إضافة كبيرة لمسيرتها الفنية.

وأضافت أن مشاركتها مع الفنان أمير كرارة، الذي وصفته بـ «باشا الأخلاق والإنسانية»، كانت فرصة عظيمة، موضحة أن فكرة مسلسل «بيت الرفاعي» قريبة من مسلسلات الزمن الجميل مثل «الشهد والدموع».



وذكرت أن المسلسل ناقش المشاكل العائلية وسلط الضوء على لحظات الترابط الأسري وحل الصراعات وحب الأخت لأخواتها، معتبرة أن المسلسل محطة هامة في حياتها الفنية.



وتطرقت إلى مشاركتها في مسلسل «صدفة» مع النجمة ريهام حجاج، قائلة إن المسلسل كوميدي ينتمي إلى فئة الكوميديا الاجتماعية، موضحة أنه ناقش العديد من القضايا المهمة مثل مشكلة التنكر للأبناء، ومشاكل الشباب، والزواج العرفي، والمخدرات، وانشغال الآباء عن أبنائهم، والصراع بين الطلبة والمعلمين.



وأشارت إلى أن المسلسل تطرق إلى هذه المشاكل بطريقة هادفة في قالب من «الكوميديا السوداء» من خلال مواقف صادمة، ويقدم في الوقت ذاته العديد من الرسائل للمشاهد.