محافظ أسوان يستقبل وفود المجلس القومي للمرأة والخارجية والاتحاد الأوروبي

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وفود المجلس القومي للمرأة ووزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي، ضمن سلسلة فعاليات مهرجان أسوان الدولي الثامن لأفلام المرأة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وإلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، والسفير عمر أبو عيش مساعد وزير الخارجية وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والاتحاد الأوروبي، فضلًا عن القيادات التنفيذية بالمحافظة.

من جانبه رحب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالحضور لهذه الكوكبة المتميزة لتقديم المزيد من أوجه الدعم لتنفيذ العديد من المشروعات خلال الفترة القادمة على أرض عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع: "نتباهى دائمًا بدور المرأة الأسوانية الفعال والإيجابي، فهن شركاء في كل النجاحات والإنجازات التي تحققت على أرض أسوان، وحصول محافظ أسوان على جائزة أفضل محافظ في الوطن العربي لعام 2022، فضلًا عن فوز المحافظة بالمركز الأول لجائزة التميز الحكومي لمشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال ويتمثل في تسريع وتيرة تصميم المشروعات الخضراء الذكية حيث تم مشاركة المشروع ضمن مؤتمر " كوب 28 " بدولة الإمارات الشقيقة".

فيما قدمت مايا مرسى شكرها لمحافظ أسوان على الدعم الكبير الذي يوليه لأنشطة المجلس القومي للمرأة، ولتمكين المرأة، مؤكدة على أننا كلنا شركاء في نجاح أجندة تمكين المرأة في مصر بشكل عام، وأسوان بشكل خاص، وهذا يتكامل بالتعاون المثمر والبناء مع الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ووزارات الخارجية والتعاون الدولي.

من جانبه أكد كريستيان برجر، على نجاح الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوربي، والتي ترتكز على 6 محاور تتمثل في العلاقات السياسية والاقتصاد والتجارة والاستثمار وتنمية المهارات البشرية، ومجالات الطاقة والمياه، ونعمل جميعا على تطبيق ذلك على ارض الواقع خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ مجموعة من المشروعات على أرض أسوان في العديد من مجالات التعاون بالتنسيق مع المحافظة والمجلس القومي للمرأة، فنحن نعمل سويًا للوصول إلى نمو وتنمية المجتمعات، والمرأة تعتبر جزءا أساسيا منها، ولدينا الكثير والكثير من البرامج الهادفة، والتي ستحقق نجاحات جديدة لأهالي أسوان.

وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان ورئيس المجلس القومي للمرأة ورئيس بعثة الاتحاد والضيوف الدروع والهدايا التذكارية تعبيرًا على التعاون المثمر والبناء فيما بينهم.