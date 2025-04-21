النجار: إنجاز أبطال الكاراتيه في الدوري العالمي «تاريخي»

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أشاد عبدالفتاح النجار المدير الفني لمنتخبنا الوطني للكاراتيه بالمستوى الفني والبدني الذي ظهر عليه لاعبونا خلال منافسات بطولة الدوري العالمي التي اختتمت فعالياتها مؤخرا في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.

أكد النجار أن لاعبونا أبهرونا وحققوا إنجازا تاريخيا باعتلائهم صدارة الترتيب العام للدوري العالمي بعد الحصول على أربع ذهبيات مقابل ذهبيتين لليابان صاحبة التاريخ في لعبة الكاراتيه.

أوضح النجار أن هذا الإنجاز يعود للحالة المعنوية المرتفعة التي ظهر عليها اللاعبون خلال البطولة بالإضافة إلى الدعم اللامحدود الذي يقدمه مجلس الادارة برئاسة محمد الدهراوي وتذليل كافة العقبات.

أشار النجار إلى أن جميع البعثات التي شاركت في البطولة كانت مبهورة بالتنظيم المثالي والرائع لبطولة الدوري العالمي، وهو شيئ يضاف إلى رصيد الرياضة المصرية.

ووعد النجار الجماهير المصرية بمواصلة التألق وحصد الميداليات المتنوعة في البطولات القادمة.

تربع لاعبو منتخبنا الوطني للكاراتيه على قمة ترتيب الدوري العالمي بعد الحصول على 11 ميدالية متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين و 5 برونزيات.

بينما جاءت اليابان في المركز الثاني بعدد 9 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين و فضيتين و 5 برونزيات.

جاءت الميداليات الذهبية لمنتخبنا الوطني من نصيب كلا من طه طارق وزن (فوق 84 ك)، يوسف عماد في منافسات الكوميتيه وزن (تحت 84 ك)، عبد الله هشام وزن (75 ك)، وهايدي هشام وزن (فوق 68 ك) .

وفاز بالميداليتين الفضيتين كلا من منة شعبان وزن (فوق 68 ك)، وزياد الغريب وزن (تحت 60 ك).

أما الميداليات البرونزية فقد فاز بها كلا من عمر عثمان وزن (84 ك)، عبد الله ممدوح وزن (75 ك)، ريم أحمد رمزي وزن (تحت 50 ك)، رحمة طلبة وزن (61 ك)، نورسين علي وزن (61 ك).

وشهدت البطولة مشاركة 384 لاعبا ولاعبة يمثلون 67 دولة من مختلف دول العالم.