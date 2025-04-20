كلية الطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية تعقد الملتقي العلمي لطلاب الدراسات العليا والباحثين

نظمت كلية الطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية، الملتقى العلمي الثالث لطلاب الدراسات العليا والباحثين تحت عنوان "آفاق جديدة للمعرفة والبحث العلمي بمجال الطفولة المبكرة في ضوء رؤية مصر 2030، واستمرت أعماله على مدار اليوم وذلك بقاعة المؤتمرات بمجمع الأنشطة الطلابية برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.



حضر افتتاح الملتقى الدكتورة رحاب صديق، عميد الكلية ورئيس الملتقى، والدكتورة لمياء عثمان، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس الملتقي، والدكتور سولاف الحمراوي، القائم بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور هالة الجراوني، العميد الأسبق للكلية ومقرر الملتقي، والدكتورة شرين الجلاب، الأستاذ المساعد بقسم العلوم الأساسية وأمين الملتقي، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات بجامعة الإسكندرية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

وفى كلمتها أكدت الدكتورة رحاب صديق أن الملتقي يعد خطوة جديدة لطرق أبواب الحوار لبناء جيل جديد من الباحثين العلميين، قادر على البناء والتطوير والاستدامة، يحمل على عاتقه آمال وتطلعات مصرنا الحبيبة في تحقيق رؤية 2030 بمستقبل علمي مشرف، لافتة إلى أن الملتقى يسعي عبر جلساته العلمية إلى توفير بيئة معرفية نقاشية لاستيعاب العديد من قضايا الطفولة المبكرة، في ظل تطور علمى تكنولوجي ضمن سياق تشاركى يؤدى إلى إيجاد سبل لتحسين الواقع العلمى والمجتمعي المحلى وهويته الوطنية وإيجاد حلول للكثير من المشكلات والموضوعات المرتبطة بمجال الطفولة المبكرة، وأشارت أن الملتقى يصبو الي محاولة إيجاد سبل جديدة بالبحث العلمي لتحفيز بيئة علمية مستدامة، لخدمة الأجيال القادمة من الباحثين فى مجالنا المميز.

وأكدت الدكتورة سولاف الحمراوي أن قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي يمثل ضلعا راسخا من أضلاع مثلث العمل الجامعي بالإضافة إلى ضلعيه الآخرين التعليم والطلاب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأضافت ان كلية الطفولة المبكرة تتبنى خطة طموحة للدراسات العليا والبحوث تنسجم مع رؤية مصر 2030، وكذلك التطورات الحديثة في المعرفة العلمية العالمية، وأشارت ان الملتقى يهدف إلى تبادل ومشاركة المعرفة العلمية والخبرات البحثية بين طلاب الدراسات العليا والباحثين المتخصصين في مجال الطفولة المبكرة والمجالات البينية ذات العلاقة به، وهو الأمر الذي يثري المعرفة النظرية والتجارب التطبيقية ويتيح الفرصة للبحوث البينية والمشتركة بين الباحثين وطلاب الدراسات العليا في التخصصات والمجالات المرتبطة به.

وأشارت الدكتورة لمياء عثمان إلى أهمية الملتقى الذى يعد فرصة استثنائية لمعرفة وتحديد كيفية التعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه الأطفال اعتمادا علي المعرفة والإبداع من خلال البحث والتجريب في ضوء رؤية مصر 2030 لتحقيق مباديء وأهداف التنمية المستدامة الشاملة، متمنية ان تترجم توصيات هذا الملتقى الي آداءات على أرض الواقع.

وأكدت الدكتورة هالة الجراوني أن البحث العلمي يعد عمود المجتمع ويسهم في تطوير المناهج واساليب التعليم، مضيفة ان كلية الطفولة المبكرة لها باع كبير في البحث العلمي من خلال رسائل الماجستير والدكتوراة التي تقدمها الكلية لخدمة المجتمع في هذا المجال.

على هامش المؤتمر تم عقد 4 جلسات علمية تضمنت عرض 54 ورقة بحثية بمجال الطفولة المبكرة والمجالات البينية ذات العلاقة بها.