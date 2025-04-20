محمد أبو الغار: مصر بحاجة إلى تغيير نظامها الاقتصادي

قال الكاتب والمفكر والطبيب الدكتور محمد أبو الغار الأستاذ بكلية طب القصر العيني، إن مصر بحاجة إلى تغيير نظامها الاقتصادي.

وأضاف خلال حوار مع الدكتورة رباب المهدي مديرة مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، ومقدمة بودكاست «الحل إيه»، أن حاجات أخطاء تقع على الأرض وتؤثر على الشركات يتوجب العمل على معالجتها، ضاربًا المثل بشركات الأدوية التي تواجه ذلك.

واعتبر أن هناك تدخلات من قِبل الحكومة بشكل غير حكيم، مشددا على ضرورة الاستعانة بذوي الخبرة في كل ملف من الملفات الاقتصادية.

ونوه بأن المواطن المصري منشغل بشكل أكبر بالملف الاقتصادي حتى وإن كان على حسابه اهتمامه بممارسة الديمقراطية.

ولفت أبو الغار إلى أنه يهتم بالشأن العام منذ صغر سنه، لكنه لم ينضم إلى أي تنظيم سياسي على الإطلاق، لكنه يحرص على التعبير عن رأيه بشكل فردي.

ونوه بأن انخراطه في كيان سياسي للمرة الأولى كان بعد ثورة 25 يناير، حيث اقتنع بفكرة تدشين حزب سياسي، وانتخب رئيسًا له لدورة واحدة، وبعدها قرر إجراء انتخابات ليكون تعبيرًا عن الديمقراطية.

ونوه بأنه بعد خروجه من الحزب لم يدخل في أي نشاط سياسي، ولا يحضر أي اجتماعات سياسية ولا يوقع على بيانات سياسية.

وتحدث عن قوة تأثيره، قائلًا إنه لا يمكن لشخص أن يفعل شيئًا بمفرده، بل يتوجب أن يكون ضمن مجموعة.