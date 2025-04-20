القاهرة الإخبارية: قصف مدفعي إسرائيلي مكثف يستهدف المناطق الشرقية بقطاع غزة

قال بشير جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إنّ المناطق الشرقية لمدينة غزة، مثل حي الشجاعية والزيتون والتفاح، تتعرض لقصف مدفعي ونيران مكثفة من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة على أطراف تلك الأحياء.

وأضاف جبر، في تصريحات مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القوات الإسرائيلية واصلت بالتوازي، عملياتها الواسعة في شرق مدينة خان يونس والمناطق الشرقية للمحافظة الوسطى، إلى جانب مناطق شرقي غزة، ما يعزز من تحكمها في مناطق حيوية من القطاع، كما فرضت القوات أوامر متكررة بإخلاء مناطق واسعة من شمال القطاع، مثل بيت لاهيا وبيت حانون، بالتزامن مع استمرار القصف الجوي والبري.

ونوه أن مدينة خان يونس في الجنوب كانت الأكثر تضررًا، حيث سقط فيها العدد الأكبر من الشهداء خلال الساعات الأخيرة، نتيجة غارات جوية استهدفت مناطق غربية ووسطى وشرقية من المدينة، كما شهدت أحياء في مدينة غزة، مثل حي التفاح والدرج، قصفًا مكثفًا أودى بحياة عدد من المدنيين.

وواصل: «أما على صعيد الإحصائيات، فقد أسفرت الغارات الإسرائيلية منذ الفجر عن استشهاد 21 فلسطينيًا على الأقل، وفي المنطقة الجنوبية وحدها سقط 9 شهداء، فيما سقط 4 آخرون في المحافظة الوسطى إثر استهداف منزل لعائلة درويش بمخيم النصيرات، وفي غزة المدينة، استشهد 7 مواطنين في غارات على حي الزيتون والتفاح، إضافة إلى شهيد في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع».

واختتم مراسل القاهرة الإخبارية حديثه بالإشارة إلى استمرار أصوات الانفجارات حتى لحظة إعداد التقرير، لا سيما في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، وسط استمرار القصف العشوائي بالقذائف المدفعية، ما يعكس تصاعدًا خطيرًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة تتطلب تدخلًا عاجلًا.