 توفير فرق تأمين طبي وسيارات مجهزة لتقديم الرعاية الطبية خلال احتفالات عيد القيامة بالوادي الجديد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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توفير فرق تأمين طبي وسيارات مجهزة لتقديم الرعاية الطبية خلال احتفالات عيد القيامة بالوادي الجديد

عمرو بحر
نشر في: الأحد 20 أبريل 2025 - 11:55 ص | آخر تحديث: الأحد 20 أبريل 2025 - 11:55 ص

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن فرق التأمين الطبي وسيارات القوافل العلاجية المجهزة بأطقم طبية التابعة لمديرية الشئون الصحية، وبالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، تواصل تمركزها أمام الكنائس، لتقديم الرعاية الطبية الفورية خلال الاحتفالات بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، مؤكدا أن الخطة تشمل تمركز سيارات الإسعاف المجهزة والوحدات الطبية المتنقلة في المواقع الحيوية، بالإضافة إلى توفير مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان الاستجابة السريعة والفعالة لأي حالات طارئة.


وأشار، إلى أن ذلك في إطار خطة شاملة وضعتها مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، بهدف رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية، وتكثيف التواجد الطبي حول الكنائس والمناطق الحيوية والحدائق والمتنزهات، بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، بجانب المتابعة على مدار الساعة سير الخطة من خلال غرفة الأزمات والطوارئ، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة ووزارة الصحة، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

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