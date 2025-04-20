وزارة الشئون البحرية والثروة السمكية في إندونيسيا تشجع على تعزيز الاستثمار والتجارة مع الصين

قال مدير عام تعزيز تنافسية المنتجات البحرية والثروة السمكية في وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية الإندونيسية، تورناندا سيف الله، إن الوزارة تشجع على تعزيز الاستثمار والتجارة في قطاع الثروة السمكية مع الصين من خلال المشاركة الفعالة في مؤتمر الصين (تشجيانج) – إندونيسيا للتجارة والاستثمار الذي أُقيم في جاكرتا.

وأكد مدير عام تعزيز تنافسية المنتجات البحرية والثروة السمكية في الوزارة، تورناندا سيف الله، في جاكرتا اليوم الأحد: "نحن بصدد فتح المجال أمام المستثمرين للتعاون في مجالات الثروة السمكية، والزراعة، معالجة منتجات مصايد الأسماك، وتعزيز قطاعات اللوجستيات المستدامة" وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

ويهدف المؤتمر، الذي نظمته حكومة إقليم تشجيانج ومجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإتاحة فرص استثمارية في القطاعات الاستراتيجية، منها القطاعات البحرية، والثروة السمكية، والتصنيع، واللوجستيات، والطاقة المتجددة.

وقد مثل سيف الله وزير الشؤون البحرية والثروة السمكية، ساكتي واهيو ترينجونو، في حضور المؤتمر.

وقال إن التزام الحكومة بخلق مناخ استثماري ملائم وتنافسي يتحقق من خلال تسهيل إجراءات التراخيص، وتقديم الحوافز، وتوفير البنية التحتية الداعمة، والموارد البشرية الموثوقة.