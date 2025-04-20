كتائب القسام تعلن تنفيذ كمين كسر السيف بشمال قطاع غزة

أعلنت كــتائب القــسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، تنفيذ كمين "كسر السيف" شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت القسام، في بيان أورده المركز الفلسطيني للإعلام على منصة إكس اليوم: "خلال كمين مركب أمس السبت.. تمكن مجــاهدونا من تنفيذ كمين كسر السيف شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع".

وأضافت أنه خلال الكمين استهدف مجــاهدونا جيب عسكري من نوع ستورم يتبع لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة بقذيفة مضادة للدروع وأوقعوا فيهم إصابات محققة.

وأشارت إلى أنه فور وصول قوة الإسناد التي هرعت للإنقاذ تم استهدافها بعبوة "تلفزيونية 3" مضادة للأفراد وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، لافتة إلى استهداف موقع مستحدث لقوات العدو في المنطقة بأربع قذائف أر بي جي وأمطروه بعدد من قذائف الهاون.