إيران تعدم شخصين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

أفادت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بأن إيران أعدمت شخصين بتهمة التجسس.

وأكدت وكالة "ميزان"، تنفيذ إعدام الشخصين فجر اليوم الاثنين. وكانت إحدى المحاكم الثورية في مدينة كرج، بالقرب من طهران، قد أصدرت حكمين بالإعدام بحقهما.

واتهمت السلطات الإيرانية، الشخصين بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد).

ولم يتضح على الفور موعد اعتقالهما أو تاريخ صدور الحكمين بحقهما.

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان طوال سنوات الاستخدام المكثف لعقوبة الإعدام في إيران، متهمة السلطات باستغلال عمليات الإعدام كوسيلة للترهيب.

وبحسب منظمة "إيران لحقوق الإنسان" ومقرها النرويج، فقد جرى إعدام 1639 شخصا على الأقل في إيران العام الماضي، وهو أعلى رقم يُسجل خلال 35 عاما.