الرئيس الكوري الجنوبي يتعهد بالتنسيق مع الهند بشأن الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز

شدد الرئيس الكوري الجنوبي، لي جيه ميونج، على ضرورة تعاون كوريا الجنوبية والهند لضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز، كما سلط الضوء على الحاجة إلى بذل جهود مشتركة من أجل استقرار سلاسل الإمداد العالمية.

وقال في مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف إنديا"، أجريت قبيل محادثات القمة مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، وتم نشرها اليوم الاثنين، إن "الإغلاق الفعلي لهذا الممر الملاحي الحيوي بسبب الصراع المطول بين الولايات المتحدة وإيران أدى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، كما تسبب في تعطيل سلاسل الإمداد للمواد الصناعية الأساسية".

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن لي القول: "تعتمد كل من كوريا الجنوبية والهند على الشرق الأوسط في توفير حصة كبيرة من إمدادات الطاقة، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي. وبناء على ذلك، فإن ضمان أمن الممرات البحرية الحيوية أمر ضروري لسلامة شعوبنا وبقاء دولنا ذاته".

ومن المقرر أن يعقد "لي" و"مودي" قمة ثنائية في وقت لاحق اليوم، والتي ستكون ثالث لقاء شخصي يجمع بينهما منذ تولي لي منصبه العام الماضي.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي، إن بلاده ستتعاون مع الهند في الجهود متعددة الأطراف، لضمان المرور الآمن عبر هذا الممر الاستراتيجي وتنويع سلاسل إمدادات الطاقة لمعالجة حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

وقال: "ستحافظ كوريا على اتصال وثيق مع الهند لضمان أن تتمكن جميع السفن من الإبحار عبر مضيق هرمز بأمان وحرية.. كما سنواصل العمل معا في المنتديات الدولية ذات الصلة لدعم هذا الالتزام المشترك".

أما في إطار الجهود الرامية إلى الحد من الاعتماد الشديد على الطاقة والمواد الخام المستوردة، أعرب لي عن أمله في توسيع التعاون في سلاسل إمدادات المعادن الحيوية.