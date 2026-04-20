الرئيس الموريتاني يتوجه إلى السنغال للمشاركة في منتدى السلم والأمن الأفريقي

نواكشوط - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 20 أبريل 2026 - 11:11 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 أبريل 2026 - 11:11 ص

توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السنغالية داكار للمشاركة في منتدى السلم والامن الذي تنظمه الحكومة السنغالية كل عام لوضع تصور شامل لمستقبل الأمن والسلم في القارة الأفريقية.

وينعقد المنتدى، تحت عنوان "أفريقيا في مواجهة تحديات الاستقرار والاندماج والسيادة أية حلول مستدامة".

ويشارك في المنتدى رؤساء أفارقة وممثلون لمنظمات دولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمات إقليمية في آسيا وممثلون عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية أخرى مهتمة بالتنمية والأمن.

ويعمل المنتدى، الذي ينعقد في دورته العاشرة هذا العام، على الوصول إلى أفريقيا آمنة ومستقرة ومزدهرة تعيش شعوبها في ظل التنمية المستدامة بفعل حاكمة مسؤولة وتعاون معزز بين الأمم.

