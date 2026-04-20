تصدى أمن المقاومة، اليوم الاثنين، لاقتحام مركبات تابعة لعملاء الاحتلال وميلشياته وسط مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن ثلاث مركبات تابعة لعملاء الاحتلال، تسللت قرب دوار أبو حميد وسط مدينة خانيونس، وأن أمن المقاومة تصدى للقوة المتسللة، باستهداف مباشر لإحدى هذه المركبات، ما أدى إلى احتراقها.

وأكد الشهود وقوع قتلى ومصابين في صفوف العملاء.

وأوضحوا أن اشتباكات دارت في المكان عقب عملية الاستهداف، فيما تدخل طيران الاحتلال ومسيراته بشكل سريع لتأمين انسحاب العملاء من المكان، وسط إطلاق نار من المروحيات، وقذائف المدفعية.

وأظهرت صور وفيديوهات التقطها مواطنون كانوا بالقرب من المنطقة، مركبة تابعة للميلشيات وهي تحترق، وهروب عدد من العملاء، وسمع فيها أصوات اشتباكات.

ونقل الفيديو الملتقط فرحة المواطنين بعد الاستهداف، ما يدلل على رفض ولفظ هذه الميلشيات والعملاء شعبيًا ووطنيا.

وكان مصدر أمني إسرائيلي، أقر في أكتوبر الماضي بتقديم قوات الجيش، الدعم العسكري للميليشيات التي تعمل لصالحه في قطاع غزة.

وجاء على لسان المصدر الأمني الكبير لصحيفة «معاريف» العبرية، أن الجيش والشاباك على تواصل مع الميليشيات المسلحة التي تعمل ضد حركة حماس في غزة.

وقال المصدر: «سمحنا لهذه الميليشيات بالتمركز شرق الخط الأصفر (أماكن تحت السيطرة الإسرائيلية) ونقوم بحمايتها بعدّة طرق منها مهاجمة قوات حماس التي تلاحقهم ونرى في هذه الميليشيات بديلًا لحكم حماس في القطاع».