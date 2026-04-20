اليمن: انفجار في مديرية تابعة للحوثيين وسط ترجيحات بقصف طائرة مسيرة

أفاد سكان محليون، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجار عنيف في مديرية مكيراس بمحافظة البيضاء وسط اليمن، دون اتضاح أسبابه حتى الان.

وقال سكان محليون، لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ)، إن "الانفجار يعتقد أنه ناتج عن قصف بطائرة مسيرة استهدف منطقة البركان الواقعة بين محافظتي البيضاء وأبين".

وأضاف السكان، أن الاقتراب من الموقع غير مسموح، كونه منطقة عسكرية تابعة للحوثيين.

وتخضع مديرية مكيراس لسيطرة الجماعة، وهي منطقة جبلية تضم منصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، وفقاً للسكان.

ولم يصدر عن الحوثيين أي تعليق حتى الآن، كما لم ترد معلومات مؤكدة بشأن ووقع خسائر.

ويسيطر الحوثيون، على معظم أجزاء محافظة البيضاء، فيما تسيطر قوات الجيش الحكومي على أجزاء بسيطة منها.